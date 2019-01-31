Общая площадь пожара составила 700 квадратных метров

Общая площадь пожара составила 700 квадратных метровВ посёлке Красное Пламя Александровского района загорелась средняя школа №34.Возгорание началось с кабинета математики на третьем этаже, затем огонь перешёл на крышу учебного заведения. Общая площадь пожара составила 700 квадратных метров. Всех учеников (90 человек) и сотрудников школы экстренно эвакуировали. Пожар оперативно потушили. Никто не пострадал.Благодаря тому, что на первом этаже основного корпуса, а также в пристроенных одноэтажных зданиях (спортзал, актовый зал, столовая, кабинеты начальной школы и дошкольная группа), не было огня, уроки в школе будут продолжены.Однако для ликвидации последствий происшествия в этом учебном заведении объявили внеплановые каникулы с 31 января по 2 февраля.