Заявление балерины Анастасии Волочковой о домогательствах со стороны сенатора Арашукова прокомментировала телеведущая Ольга Скабеева. Журналистка отметила, что артистка внесла свои 5 копеек в скандальную историю.

Заявление балерины Анастасии Волочковой о домогательствах состороны сенатора Арашукова прокомментировала телеведущая Ольга Скабеева. Журналисткаотметила, что артистка "внесла свои 5 копеек" в скандальную историю.Ведущая ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1" опубликовала в своеммикроблоге в Twitter ссылку на статью "Московского комсомольца". В ней Анастасия Волочкова рассказывает, как сенаторРауф Арашуков однажды пытался затащить ее в баню."Свои 5 копеек", – прокомментировала словаартистки Скабеева, сопроводив пост – оценила слова балерины журналистка."Вся жизнь в бане проходит", "Хотелпосмотреть на шпагат на печке", "Грязная, наверно, была", "Но она села в шпагат и не прошла в дверибани", – осудили пользователи Волочкову за "шпагатный пиар".Подписчики задаются вопросом: а есть ли сенаторы, бизнесмены и другие известныелюди, которые, со слов не пытались затащить ее в баню?Однако и Скабеевой досталась своя порция критики. "Оля,не завидуй", "Обсуждать кто кого куда – это низко и подло", -заметили некоторые комментаторы.По данным Следственного комитета России, установленапричастность Рауфа Арашукова к убийствам в 2010 году зампредседателяобщественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова, атакже советника президента КЧР Шебзухова. Сенатора задержали 30 января прямо взале заседаний Совфеда. Задержан и отец сенатора Арашукова Рауль. Следствиесчитает его причастным к хищениям голубого топлива у "Газпрома" насумму более 30 миллиардов рублей.Анастасия , комментируя эту новость, рассказала,что познакомилась с предпринимателем десять лет назад. Мужчина узнал о том, чтотанцовщица собирается дать благотворительный концерт в Карачаево-Черкесии ипредложил ее команде спонсорскую помощь в размере 200 тысяч рублей. Послевыступления Рауф Арашуков заплатил коллективу Анастасии Волочковой сумму,которая была в два раза меньше оговоренной. А потом приглашал балерину в баню,чтобы "познакомиться поближе".