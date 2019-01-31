Заявление балерины Анастасии Волочковой о домогательствах со
стороны сенатора Арашукова прокомментировала телеведущая Ольга Скабеева. Журналистка
отметила, что артистка внесла свои 5 копеек в скандальную историю.
Заявление балерины Анастасии Волочковой о домогательствах со
стороны сенатора Арашукова прокомментировала телеведущая Ольга Скабеева. Журналистка
отметила, что артистка "внесла свои 5 копеек" в скандальную историю.
Ведущая ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1" опубликовала в своем
микроблоге в Twitter ссылку на статью "Московского комсомольца". В ней Анастасия Волочкова рассказывает, как сенатор
Рауф Арашуков однажды пытался затащить ее в баню.
"Свои 5 копеек", – прокомментировала слова
артистки Скабеева, сопроводив пост – оценила слова балерины журналистка.
"Вся жизнь в бане проходит", "Хотел
посмотреть на шпагат на печке", "Грязная, наверно, была", "Но она села в шпагат и не прошла в двери
бани", – осудили пользователи Волочкову за "шпагатный пиар".
Подписчики задаются вопросом: а есть ли сенаторы, бизнесмены и другие известные
люди, которые, со слов не пытались затащить ее в баню?
Однако и Скабеевой досталась своя порция критики. "Оля,
не завидуй", "Обсуждать кто кого куда – это низко и подло", -
заметили некоторые комментаторы.
По данным Следственного комитета России, установлена
причастность Рауфа Арашукова к убийствам в 2010 году зампредседателя
общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова, а
также советника президента КЧР Шебзухова. Сенатора задержали 30 января прямо в
зале заседаний Совфеда. Задержан и отец сенатора Арашукова Рауль. Следствие
считает его причастным к хищениям голубого топлива у "Газпрома" на
сумму более 30 миллиардов рублей.
Анастасия , комментируя эту новость, рассказала,
что познакомилась с предпринимателем десять лет назад. Мужчина узнал о том, что
танцовщица собирается дать благотворительный концерт в Карачаево-Черкесии и
предложил ее команде спонсорскую помощь в размере 200 тысяч рублей. После
выступления Рауф Арашуков заплатил коллективу Анастасии Волочковой сумму,
которая была в два раза меньше оговоренной. А потом приглашал балерину в баню,
чтобы "познакомиться поближе".