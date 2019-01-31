Оператор Tele2 подвел итоги работы сети за 27 января. Второй год подряд в день международного события жители Владимирской области активно пользовались интернетом и скачали на 2% больше данных по сравнению со среднесуточными показателями.

За сутки клиенты Tele2 во Владимирском регионе использовали 88 Тб. Этого объема хватило бы на 306 млн интернет-просмотров репродукции картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», интерес к которой за последние дни значительно вырос. Отметим, что на 139 тысяч минут выросла и длительность телефонных разговоров. Рост пользовательской активности говорит о том, что владимирцы все же предпочли общаться при помощи смартфона, причем пользовались они всеми каналам связи.- Думаю, что высокая активность владимирцев в Международный день без интернета объясняется сильными снегопадами, которые прошли в регионе в этот и предыдущие дни, - рассказал технический директор макрорегиона «Центр» Tele2 Максим Балышев. – Вместо прогулок и активных видов отдыха многие остались дома и провели досуг со смартфонами. Отмечу, что несмотря на рекордный снегопад, мы обеспечили жителям Владимирской области бесперебойный доступ в Сеть. При этом покрытие скоростного интернета охватывает большинство населенных пунктов нашего региона.