Максим Галкин ответил Лие Ахеджаковой, возмущенной тем, что артист ее спародировал. Юморист утверждает, что всего лишь хотел порадовать актрису и ее коллег. Галкина поддержала в комментариях Ксения Собчак, которая заодно попросила и ее спародировать.

Максим Галкин ответил Лие Ахеджаковой, возмущенной тем, чтоартист ее спародировал. Юморист утверждает, что всего лишь хотел порадоватьактрису и ее коллег. Галкина поддержала в комментариях Ксения Собчак, которая заоднопопросила и ее спародировать.Максим Галкин назвал Лию Ахеджакову "известным борцом срежимом". И заметил, что пародия и сатира – часть того свободногообщества, за которое актриса так последовательно выступает. А вот о качественомера судить должен зритель.Галкин заметил, что зал на юбилее Галины Волчек, где и былаисполнена пародия, воспринял номер "восторженно". При этом средизрителей были в основном люди, знающие Ахеджакову лично. Там же была и самаактриса – о чем она, комментируя для СМИ выступление Галкина, скромно умолчала.Несмотря ни на что, подчеркивает Галкин, он не имел намерения спекулировать наимени актрисы.Публикацию Максима Галкина прокомментировали певица ЛолитаМилявская и телеведущая Ксения Собчак. Они не нашли в его номере ничегообидного для Ахеджаковой и поддержали артиста. А воспользовалась случаеми заявила: она давно мечтает, чтобы юморист сделал на нее пародию."Уже сделай на меня пародию, я прям мечтаю. За выслугулет)))", – написала Собчак. "Ну, кстати, да. Давно пора. Извини, чтодо сих пор тебя не изобразил", – ответил Галкин.Как пишет "Вокруг ТВ", не совсем понятно, для чегоКсении понадобилась пародия. Телеведущая и экс-кандидат в президенты ибез того в центре общего внимания. В СМИ идет бурное обсуждение романа Собчак с43-летним режиссером Константином Богомоловым. А недавно интерес к этой историиподогрел супруг светской львицы Максим Виторган, слегка подпортивший внешностьпредполагаемому любовнику Ксении.