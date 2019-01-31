Максим Галкин ответил Лие Ахеджаковой, возмущенной тем, что
артист ее спародировал. Юморист утверждает, что всего лишь хотел порадовать
актрису и ее коллег. Галкина поддержала в комментариях Ксения Собчак, которая заодно
попросила и ее спародировать.
Максим Галкин ответил Лие Ахеджаковой, возмущенной тем, что
артист ее спародировал. Юморист утверждает, что всего лишь хотел порадовать
актрису и ее коллег. Галкина поддержала в комментариях Ксения Собчак, которая заодно
попросила и ее спародировать.
Максим Галкин назвал Лию Ахеджакову "известным борцом с
режимом". И заметил, что пародия и сатира – часть того свободного
общества, за которое актриса так последовательно выступает. А вот о качестве
номера судить должен зритель.
Галкин заметил, что зал на юбилее Галины Волчек, где и была
исполнена пародия, воспринял номер "восторженно". При этом среди
зрителей были в основном люди, знающие Ахеджакову лично. Там же была и сама
актриса – о чем она, комментируя для СМИ выступление Галкина, скромно умолчала.
Несмотря ни на что, подчеркивает Галкин, он не имел намерения спекулировать на
имени актрисы.
Публикацию Максима Галкина прокомментировали певица Лолита
Милявская и телеведущая Ксения Собчак. Они не нашли в его номере ничего
обидного для Ахеджаковой и поддержали артиста. А воспользовалась случаем
и заявила: она давно мечтает, чтобы юморист сделал на нее пародию.
"Уже сделай на меня пародию, я прям мечтаю. За выслугу
лет)))", – написала Собчак. "Ну, кстати, да. Давно пора. Извини, что
до сих пор тебя не изобразил", – ответил Галкин.
Как пишет "Вокруг ТВ", не совсем понятно, для чего
Ксении понадобилась пародия. Телеведущая и экс-кандидат в президенты и
без того в центре общего внимания. В СМИ идет бурное обсуждение романа Собчак с
43-летним режиссером Константином Богомоловым. А недавно интерес к этой истории
подогрел супруг светской львицы Максим Виторган, слегка подпортивший внешность
предполагаемому любовнику Ксении.