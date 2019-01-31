Злоумышленник при входе в вестибюль станции метро совершил несколько выстрелов в воздух из предмета, похожего на пистолет...

Полицейские столичного метро задержали 25-летнего жителя столицы по подозрению в хулиганстве в вестибюле станции метро «Домодедовская».Как было установлено, мужчина, по всем признакам находящийся в состоянии опьянения, при входе в вестибюль станции метро совершил несколько выстрелов в воздух из предмета, похожего на пистолет. Затем гражданин прошел через турникеты и направился к инспектору службы безопасности московского метрополитена, угрожая выстрелить в него.Полицейские оперативно задержали нарушителя.Изъятый у мужчины пистолет, согласно проведенному исследованию, является стандартным пневматическим пистолетом калибра 4,5 мм.Отделом дознания УВД на ММ возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 213 УК РФ «Хулиганство», ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18