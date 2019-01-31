После распития спиртных напитков мужчины под угрозой физической расправы изнасиловали ее и забрали ювелирные украшения...

В дежурную часть обратилась жительница столицы. Девушка сообщила, что к ней в гости пришли двое малознакомых мужчин. После распития спиртных напитков мужчины под угрозой физической расправы изнасиловали ее и забрали ювелирные украшения, мобильный телефон, потребовали сообщить пин-код от банковской карты и скрылись с места происшествия.По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 131 УК РФ «Изнасилование», ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» и ст. 161 УК РФ «Грабеж».В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по району Марьина роща в Московской области были задержаны двое ранее судимые приезжие в возрасте 30-ти лет, подозреваемые в изнасиловании и грабеже. Похищенное было изъято.Подозреваемые были доставлены в следственный отдел ГСУ СК России по городу Москве для проведения следственных действий.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29