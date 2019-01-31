Ответственный за дела Венесуэлы в США Эллиот Абрамс не исключает вооруженного вмешательства в страну. Он добавил, что конкретной даты никто не назначал, но интервенция - вполне вероятна.

Ответственный за дела Венесуэлы в США Эллиот Абрамс не исключает вооруженного вмешательства в страну. Он добавил, что конкретной даты никто не назначал, но интервенция — вполне вероятна.Также он рассказал, что сейчас Вашингтон думает о гуманитарной помощи стране. И очень беспокоится за судьбу оппозиционера Хуана Гуайдо, отмечает телеканал "Россия 24".А посланники самого Гуайдо приехали в американский Конгресс. Там они заручились поддержкой сенаторов. Накануне представители венесуэльской оппозиции беседовали с вице-президентом США Майклом Пенсом. Обсуждали, как восстановить демократию. Также в среду Дональд Трамп позвонил самопровозглашенному временному президенту, чтобы поздравить.Действующий глава республики Николас Мадуро подчеркивает желание Вашингтона уничтожить Венесуэлу, чтобы в дальнейшем пользоваться энергетическими ресурсами страны. О том же говорят санкции, которые Штаты ввели в отношении национальной нефтегазовой корпорации PDVSA и её дочерней компании.К слову, о политической ситуации в Венесуэле. Вашингтон и многие его "соратники" утверждают, что в Каракасе сейчас некое двоевластие. Сам Гуайдо хочет в него верить. Однако как отмечают российские дипломаты — всё это лишь выдумки, далёкие от реальности.