Tele2 подводит итоги работы сети в новогодние праздники. Владимирцы предпочли поздравить близких с наступающим 2019 годом заранее – больше всего звонков было с 18 часов до полуночи. А в длинные каникулы абоненты компании посетили Беларусь, Финляндию, Таиланд и другие страны.

Tele2 подводит итоги работы сети в новогодние праздники. Владимирцы предпочли поздравить близких с наступающим 2019 годом заранее – больше всего звонков было с 18 часов до полуночи. А в длинные каникулы абоненты компании посетили Беларусь, Финляндию, Таиланд и другие страны.В ночь с 31 декабря на 1 января абоненты Tele2 во Владимирской области сделали около 1,1 млн голосовых вызовов общей длительностью 2,4 млн минут. По сравнению с прошлым годом число звонков осталось примерно на том же уровне, а их продолжительность выросла на 100 тысяч минут. Интересно, что по количеству телефонных разговоров регион занял второе место в ЦФО, а лидирует в рейтинге Новогодняя столица России-2019 – Тула.Также владимирцы поздравляли близких через интернет. Объем трафика в новогоднюю ночь вырос в 2 раза и составил 27 Тб. Отметим, что в праздничные часы владимирцы на треть чаще выходили в Сеть, чем жители соседней Рязани. Кроме того, несмотря на популярность мессенджеров, многие абоненты по-прежнему предпочитают SMS. В новогоднюю ночь было отправлено 330 тысяч поздравительных сообщений.Ольга Куршакова, коммерческий директор владимирского филиала Tele2:«В этом году жители нашего региона активно поздравляли близких при помощи соцсетей и мессенджеров, причем чаще всего они делали это через WhatsApp. Мы со своей стороны создаем условия, чтобы всем желающим было удобно пользоваться нашим интернетом. В числе новшеств – сервис «Делись гигабайтами». Теперь абоненты действующих тарифов могут бесплатно перевести друзьям трафик. Думаю, это помогло в прямом смысле сблизить людей в праздники».В январские каникулы количество звонков, совершенных абонентами Tele2 на территории Владимирской области, составило порядка 22,2 млн. При этом средняя продолжительность одного вызова достигла почти 3 минут. Интернет-трафика было скачано 719 Тб. Этого объема хватило бы на 1 млн показов фильма «Один дома» или на просмотр примерно 184 млн stories в соцсети Instagram.Константин Лосевский, технический директор владимирского филиала Tele2:«Даже в праздники и часы пиковых нагрузок наши абоненты могут быть уверены, что мобильная связь будет бесперебойной и качественной. Важно, что в 2018 году Tele2 значительно расширила покрытие 3G/4G во Владимирской области. Таким образом, в новогоднюю ночь услугами скоростного интернета Tele2 пользовались жители всех райцентров и большинства сел и поселков нашего региона».Число владимирских клиентов оператора, выехавших на новогодние праздники за пределы России, увеличилось в 3 раза по сравнению с прошлым годом. Если говорить про популярные направления поездок, то в целом по России четверть абонентов Tele2 посетили Белоруссию и Финляндию. Третье место в рейтинге занял Таиланд – количество отдыхавших в этой стране выросло на 40%.