За
пять месяцев в региональные наблюдательные советы Центра поддержки
гражданских инициатив (ЦПГИ) Сторонников Единой России подано 430
заявок. Поддержку получила 271 инициатива от некоммерческих организаций и
гражданских активистов, сообщил первый зампред думского комитета по
информационной политике, сопредседатель координационного совета
Сторонников ЕР Сергей Боярский.
За
пять месяцев в региональные наблюдательные советы Центра поддержки
гражданских инициатив (ЦПГИ) Сторонников "Единой России" подано 430
заявок. Поддержку получила 271 инициатива от некоммерческих организаций и
гражданских активистов, сообщил первый зампред думского комитета по
информационной политике, сопредседатель координационного совета
Сторонников "ЕР" Сергей Боярский.
В
основном НКО и гражданские активисты просят помочь в поиске спонсоров и
волонтеров, в предоставлении помещений и транспортной поддержке,
рассказал парламентарий. По его словам, чаще всего проекты направлены на
работу с молодежью, пенсионерами и инвалидами.
По
словам Боярского, один из приоритетов в работе ЦПГИ – поддержка
инициатив по социальной защите многодетных матерей и семей с
детьми-инвалидами. К примеру, в Татарстане центр помог создать
многодетной матери сайт с актуальными льготами и другой полезной
информацией.
"А
в Туле мы помогаем провести акцию "Вместе против рака" для тех, кто
воспитывает детей с ограниченными возможностями здоровья", – отметил
партиец.
Поступают
обращения и от военно-патриотических организаций в связи с предстоящим
празднованием 30-летия вывода советских войск из Афганистана и Днем
памяти воинов-интернационалистов. "Оказываем им содействие в поиске
помещений, привлечении волонтеров". – сказал парламентарий.
Как писали "Дни.ру",
летом этого года в Москве пройдет федеральный форум в рамках проекта
ЦПГИ. Участие примут представители НКО и гражданские активисты. По
словам Боярского, будут представлены лучшие проекты, которым помогли
Сторонники "ЕР".
Центр
поддержки гражданских инициатив (ЦПГИ) поддерживает и продвигает
проекты своих активистов и некоммерческих организаций в регионах.
Структура занимается новыми медиа, экологией, внутренним туризмом,
развитием территорий, социальным предпринимательством, патриотическим
воспитанием, активным долголетием и другими направлениями.