За пять месяцев в региональные наблюдательные советы Центра поддержки гражданских инициатив (ЦПГИ) Сторонников Единой России подано 430 заявок. Поддержку получила 271 инициатива от некоммерческих организаций и гражданских активистов, сообщил первый зампред думского комитета по информационной политике, сопредседатель координационного совета Сторонников ЕР Сергей Боярский.

Запять месяцев в региональные наблюдательные советы Центра поддержкигражданских инициатив (ЦПГИ) Сторонников "Единой России" подано 430заявок. Поддержку получила 271 инициатива от некоммерческих организаций игражданских активистов, сообщил первый зампред думского комитета поинформационной политике, сопредседатель координационного советаСторонников "ЕР" Сергей Боярский.основном НКО и гражданские активисты просят помочь в поиске спонсоров иволонтеров, в предоставлении помещений и транспортной поддержке,рассказал парламентарий. По его словам, чаще всего проекты направлены наработу с молодежью, пенсионерами и инвалидами.Пословам Боярского, один из приоритетов в работе ЦПГИ – поддержкаинициатив по социальной защите многодетных матерей и семей сдетьми-инвалидами. К примеру, в Татарстане центр помог создатьмногодетной матери сайт с актуальными льготами и другой полезнойинформацией."Ав Туле мы помогаем провести акцию "Вместе против рака" для тех, ктовоспитывает детей с ограниченными возможностями здоровья", – отметилпартиец.Поступаютобращения и от военно-патриотических организаций в связи с предстоящимпразднованием 30-летия вывода советских войск из Афганистана и Днемпамяти воинов-интернационалистов. "Оказываем им содействие в поискепомещений, привлечении волонтеров". – сказал парламентарий.Как писали "Дни.ру",летом этого года в Москве пройдет федеральный форум в рамках проектаЦПГИ. Участие примут представители НКО и гражданские активисты. Пословам Боярского, будут представлены лучшие проекты, которым помоглиСторонники "ЕР".Центрподдержки гражданских инициатив (ЦПГИ) поддерживает и продвигаетпроекты своих активистов и некоммерческих организаций в регионах.Структура занимается новыми медиа, экологией, внутренним туризмом,развитием территорий, социальным предпринимательством, патриотическимвоспитанием, активным долголетием и другими направлениями.