У берегов Крыма зафиксирована подозрительная активность
американских беспилотников. Шпионы что-то вынюхивают неподалеку от стратегического
объекта – Крымского моста.
У берегов Крыма зафиксирована подозрительная активность
американских беспилотников. Шпионы что-то вынюхивают неподалеку от стратегического
объекта – Крымского моста.
Американские беспилотники-разведчики продолжают патрулировать
акваторию Черного моря и побережье Крыма. В последние дни они особо активизировались.
Базирующиеся на авиабазе Суда Бэй на острове Крит самолеты
радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V и Lockheed EP-3E Orion, а также
патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon впервые одновременно
проводили патрулирование. Их маршруты пролегали в непосредственной близости от
.
Тем временем стало известно о том, что Германия намерена отправить
свои корабли в Черное море для поддержки Киева. Об этом накануне, 30 января
договорились заместитель министра обороны Украины и уполномоченного по вопросам
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии МИД Германии. в украинском оборонном
ведомстве уверены, что немецкие корабли будут сдерживать российскую агрессию на
море.
На прошлой неделе вокруг летали около 20-ти беспилотников
и самолетов. ВКС России дважды поднимались в воздух по плану "Перехват".
Напомним, последний серьезный инцидент возле
произошел 25 ноября 2018 года. В тот день три украинских корабля нарушили
границу России и двинулись из Черного моря в Азовское. Маршрут пролегал через
российские территориальные воды.
Суда не предупредили пограничников ФСБ о
проходе и совершали опасное маневрирование, не подчиняясь законным требованиям
российской погранслужбы. Через несколько часов они были задержаны вместе с экипажами,
а спустя неделю суд отправил моряков под арест на два месяца. 15 января
содержание под стражей им было продлено.