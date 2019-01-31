У берегов Крыма зафиксирована подозрительная активность американских беспилотников. Шпионы что-то вынюхивают неподалеку от стратегического объекта – Крымского моста.

У берегов Крыма зафиксирована подозрительная активностьамериканских беспилотников. Шпионы что-то вынюхивают неподалеку от стратегическогообъекта – Крымского моста.Американские беспилотники-разведчики продолжают патрулироватьакваторию Черного моря и побережье Крыма. В последние дни они особо активизировались.Базирующиеся на авиабазе Суда Бэй на острове Крит самолетырадиоэлектронной разведки Boeing RC-135V и Lockheed EP-3E Orion, а такжепатрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon впервые одновременнопроводили патрулирование. Их маршруты пролегали в непосредственной близости отТем временем стало известно о том, что Германия намерена отправитьсвои корабли в Черное море для поддержки Киева. Об этом накануне, 30 январядоговорились заместитель министра обороны Украины и уполномоченного по вопросамВосточной Европы, Кавказа и Центральной Азии МИД Германии. в украинском оборонномведомстве уверены, что немецкие корабли будут сдерживать российскую агрессию наморе.На прошлой неделе вокруг летали около 20-ти беспилотникови самолетов. ВКС России дважды поднимались в воздух по плану "Перехват".Напомним, последний серьезный инцидент возлепроизошел 25 ноября 2018 года. В тот день три украинских корабля нарушилиграницу России и двинулись из Черного моря в Азовское. Маршрут пролегал черезроссийские территориальные воды.Суда не предупредили пограничников ФСБ опроходе и совершали опасное маневрирование, не подчиняясь законным требованиямроссийской погранслужбы. Через несколько часов они были задержаны вместе с экипажами,а спустя неделю суд отправил моряков под арест на два месяца. 15 январясодержание под стражей им было продлено.