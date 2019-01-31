Она продавала их в розницу

Она продавала их в розницуВладимирские полицейские в одном из торговых центров города запретили продажу носков, пропагандирующих наркотики. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Носки с изображением листьев конопли можно было купить в розницу у индивидуального предпринимателя, 44-летней местной жительницы. В отношении горожанки правоохранители составили протокол об административном правонарушении.Предпринимательнице назначили административное наказание в виде приостановления деятельности сроком на трое суток с конфискацией рекламной продукции (35 пар носков с изображением листьев конопли).