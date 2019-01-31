Юморист Сергей Исаев
опубликовал кадры со съемок музыкального клипа, на котором участники юмористического коллектива запечатлены в новом образе. Пост появился в четверг, 31 января, на странице артиста Уральских пельменей в Instagram.
Юморист Сергей Исаев
опубликовал кадры со съемок музыкального клипа, на котором участники юмористического коллектива запечатлены в новом образе. Пост появился в четверг, 31 января, на странице артиста "Уральских пельменей" в Instagram.
На фотографиях звезды популярного шоу изображают пожилых людей.
Зрители с трудом могут узнать в загримированных мужчинах участников старого состава: Сергея Исаева, Романа Постовалова, Сергея Калугина и Дмитрия
Брекоткина.
В подписи к снимкам юморист сообщил, что скоро на Youtube появится
новый видеоклип коллектива на песню "Карантин". "Скоро!
Очень скоро! Новый проект "" с треком "Карантин", а пока полюбуйтесь нашими чиками и нашей тусой!", -
написал он.
Некоторые поклонники признались,
что не сразу догадались, кто скрывается за толстым слоем грима. "Не узнала! Еле-еле по глазам молодым с
огоньком. И так буквально каждого", "Что грим делает! Встретил бы и не узнал!",
"Боже мой! Что за старички! Я
вас даже ребята сразу не признала. Большой плюс костюмерам и стилистам. Молодцы!
Расмешили", – написали они.
Ранее звезда "" Юлия Михалкова опровергла
все слухи о возможном участии в гастролях новой группы, которую возглавили "отколовшиеся" участники Андрей Рожков и Вячеслав Мясников. Тем не менее артистка пообещала, что
примет участие в съемках шоу на канале СТС.