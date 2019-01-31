Центральный банк России отозвал лицензию нижегородского
Радиотехбанка. В деятельности кредитного учреждения выявлены серьезные
нарушения.
Центральный банк России отозвал лицензию нижегородского
Радиотехбанка. В деятельности кредитного учреждения выявлены серьезные
нарушения.
По данным Центробанка на начало года, Радиотехбанк занимал
276-е место в банковской системе России. Лицензия у организации была отозвана
31 января.
Регулятор выявил в деятельности организации нарушения
законодательства и нормативных актов ЦБ. За минувший год Центробанком
неоднократно применялись ограничительные меры в отношении Радиотехбанка.
Как сообщают в ЦБ, в течение года Радиотехбанк неоднократно
нарушал требования, предусмотренные статьями федерального закона о легализации
доходов и финансировании терроризма, передает .
НКБ было основано в 1990 году,
первый филиал банка был открыт в 1991. К 2019 году в структуру банка входило 16
офисов, в том числе расположенных в Нижнем Новгороде, Нижегородской области,
Москве, Самаре и Казани, сообщает .
является участником системы страхования вкладов.
Сообщается, что Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты страховых
возмещений вкладчикам Радиотехбанка не позднее 14 февраля. Вкладчики получат 100% суммы всех своих счетов
(вкладов) в банке. Однако эта сумма в совокупности не может превышать 1,4 миллиона
рублей.