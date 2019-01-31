Центральный банк России отозвал лицензию нижегородского Радиотехбанка. В деятельности кредитного учреждения выявлены серьезные нарушения.

Центральный банк России отозвал лицензию нижегородскогоРадиотехбанка. В деятельности кредитного учреждения выявлены серьезныенарушения.По данным Центробанка на начало года, Радиотехбанк занимал276-е место в банковской системе России. Лицензия у организации была отозвана31 января.Регулятор выявил в деятельности организации нарушениязаконодательства и нормативных актов ЦБ. За минувший год Центробанкомнеоднократно применялись ограничительные меры в отношении Радиотехбанка.Как сообщают в ЦБ, в течение года Радиотехбанк неоднократнонарушал требования, предусмотренные статьями федерального закона о легализациидоходов и финансировании терроризма, передает .НКБ было основано в 1990 году,первый филиал банка был открыт в 1991. К 2019 году в структуру банка входило 16офисов, в том числе расположенных в Нижнем Новгороде, Нижегородской области,Москве, Самаре и Казани, сообщает .является участником системы страхования вкладов.Сообщается, что Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты страховыхвозмещений вкладчикам Радиотехбанка не позднее 14 февраля. Вкладчики получат 100% суммы всех своих счетов(вкладов) в банке. Однако эта сумма в совокупности не может превышать 1,4 миллионарублей.