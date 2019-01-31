Актер Владимир Зеленский только начал свою предвыборную кампанию, но уже стал самым ярким кандидатом в президенты Украины. Не утихают споры о том, кому же выгодно выдвижение юмориста. Одни полагают, что за ним стоит президент Петр Порошенко, другие видят руку Юлии Тимошенко, третьи - олигархический проект. Нашлись и те, кто обвинил Зеленского в работе на президента России Владимира Путина.

АктерВладимир Зеленский только начал свою предвыборную кампанию, но уже сталсамым ярким кандидатом в президенты Украины. Не утихают споры о том,кому же выгодно выдвижение юмориста. Одни полагают, что за ним стоитпрезидент Петр Порошенко, другие видят "руку" Юлии Тимошенко, третьи -олигархический проект. Нашлись и те, кто обвинил Зеленского в работе напрезидента России Владимира Путина.Актервыполняет указания из Кремля для дискредитации нынешней украинскойвласти, заявил в эфире телеканала ZIK первый консул Украины в ИзраилеДмитрий Чекалкин.Поего словам, Зеленский играет роль "полезного идиота для Путина", апотому опасен для Киева. Задание из Кремля юморист получил очень простое– сделать из украинских выборов посмешище, утверждает эксперт."Какможно серьезно садиться за стол переговоров с Зеленским, как можно еговсерьёз воспринимать на сцене НАТО или на трибуне ООН?" – сокрушается Чекалкин.ВладимирЗеленский выдвинулся в президенты в канун Нового года. Сейчас он занятформированием предвыборной программы. Для этого юморист попросилукраинцев назвать пять главных проблем страны.Помнению экспертов, наибольшие шансы у в юго-восточныхобластях. Тамошним избирателям нравится говорящий большую часть временипо-русски актер. Сейчас в предвыборной гонке комик занимает второеместо, уступая лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко.Междутем политологи сомневаются в самостоятельности . Однисчитают, что его выдвижение – проект президента Петра Порошенко. Другиеполагают, что Зеленский – человек олигарха Игоря Коломойского, который хочет поквитаться с главой государства за прошлые обиды.Актерне выдержал нападок и записал обращение, где с иронией прокомментировалслухи и домыслы вокруг его персоны. "Кем я только не был... И ногаКремля, и волосатые руки Америки, и зубы Евросоюза..." – заметилЗеленский.