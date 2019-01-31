Актер
Владимир Зеленский только начал свою предвыборную кампанию, но уже стал
самым ярким кандидатом в президенты Украины. Не утихают споры о том,
кому же выгодно выдвижение юмориста. Одни полагают, что за ним стоит
президент Петр Порошенко, другие видят руку Юлии Тимошенко, третьи -
олигархический проект. Нашлись и те, кто обвинил Зеленского в работе на
президента России Владимира Путина.
Актер
Владимир Зеленский только начал свою предвыборную кампанию, но уже стал
самым ярким кандидатом в президенты Украины. Не утихают споры о том,
кому же выгодно выдвижение юмориста. Одни полагают, что за ним стоит
президент Петр Порошенко, другие видят "руку" Юлии Тимошенко, третьи -
олигархический проект. Нашлись и те, кто обвинил Зеленского в работе на
президента России Владимира Путина.
Актер
выполняет указания из Кремля для дискредитации нынешней украинской
власти, заявил в эфире телеканала ZIK первый консул Украины в Израиле
Дмитрий Чекалкин.
По
его словам, Зеленский играет роль "полезного идиота для Путина", а
потому опасен для Киева. Задание из Кремля юморист получил очень простое
– сделать из украинских выборов посмешище, утверждает эксперт.
"Как
можно серьезно садиться за стол переговоров с Зеленским, как можно его
всерьёз воспринимать на сцене НАТО или на трибуне ООН?" – сокрушается Чекалкин.
Владимир
Зеленский выдвинулся в президенты в канун Нового года. Сейчас он занят
формированием предвыборной программы. Для этого юморист попросил
украинцев назвать пять главных проблем страны.
По
мнению экспертов, наибольшие шансы у в юго-восточных
областях. Тамошним избирателям нравится говорящий большую часть времени
по-русски актер. Сейчас в предвыборной гонке комик занимает второе
место, уступая лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко.
Между
тем политологи сомневаются в самостоятельности . Одни
считают, что его выдвижение – проект президента Петра Порошенко. Другие
полагают, что Зеленский – человек олигарха Игоря Коломойского, который хочет поквитаться с главой государства за прошлые обиды.
Актер
не выдержал нападок и записал обращение, где с иронией прокомментировал
слухи и домыслы вокруг его персоны. "Кем я только не был... И нога
Кремля, и волосатые руки Америки, и зубы Евросоюза..." – заметил
Зеленский.