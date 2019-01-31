В научном сообществе и, тем более, в более широких кругах так и не сложилось общего мнения по поводу опасности столкновения Земли с астероидом. Чего ждать от атаки из космоса и как уберечься от этой угрозы рассказал генеральный директор Центра планетарной защиты Анатолий Зайцев.

В научном сообществе и, тем более, в более широких кругах так и не сложилось общего мнения по поводу опасности столкновения Земли с астероидом. Чего ждать от атаки из космоса и как уберечься от этой угрозы рассказал генеральный директор Центра планетарной защиты Анатолий Зайцев.В 2068 году, согласно подсчетам астрономов из Санкт-Петербургского государственного университета, в опасной близости от Земли окажется астероид Апофис радиусом 200 метров. Отмечается, что если тело со сравнимыми диаметрами упадет в пределах Садового кольца, то будет разрушена не только Москва, но и Подмосковье.Однако Апофис – не единственная угроза для человечества. "Благодаря развитию средств наблюдения стало понятно, что вокруг Земли буквально "роятся" астероиды. На самом деле сотни полторы в год пролетает мимо Земли", – цитирует сайт "" генерального директора Центра планетарной защиты Анатолия Зайцева. "Получается, что Земля находится под обстрелом. Можно ожидать падения в любой момент", – предупредил он.При этом в расчете вероятности падения некоего космического тела на нашу планету принимают участия только те объекты, которые астрономы имеют возможность зафиксировать. Те астероиды, которые могут подлететь к Земле со стороны Солнца остаются незамеченными.При этом даже падение астероида в безлюдной местности не гарантирует того, чтобы потери от произошедшего можно будет избежать. "В случае падения в Тихом океане, вблизи Калифорнии на расстоянии 500-1000 километров от суши, высота волны, цунами достигала бы от пяти до десяти метров. Если бы он на сушу упал, тоже было бы неприятно", – заметил Анатолий Зайцев.Впрочем, успокоил эксперт, опасаться Апофиса землянам не следует. Еще в 2013 году ученые исследовали орбиту этого космического тела, после чего вычеркнули его из списка угрожающих планете. Однако даже если по каким-то причинам астероид изменит свою траекторию и направится прямиком на Землю, у человечества будет достаточно времени и возможностей, чтобы избежать проблем."Один из вариантов – просто подлететь к астероиду и столкнуться с ним. При современных технологиях масса космического аппарата, который может к нему подлететь, будет составлять несколько тонн. Это удара достаточно, чтобы астероид пролетел мимо Земли", – успокоил специалист.