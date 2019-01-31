Выставка будет проходить с 31 января по 27 марта

Выставка будет проходить с 31 января по 27 мартаС 31 января по 27 марта в экспозиции «Крестовая палата: интерьер XVIII в.» в Архиерейских палатах Суздальского кремля будет проходить выставка «Литургические сосуды», демонстрирующая хрустальные и стеклянные дискосы второй половины XIX в. из суздальского кафедрального собора Рождества Богородицы.Дискос (круглое блюдо) – священный сосуд, применяемый в христианском богослужении. Он символизирует и Вифлеемские ясли Иисуса Христа, и пещерный гроб, в который было положено его тело после снятия с креста. В России литургические сосуды традиционно изготавливались из драгоценных металлов, украшались сканью, гравировкой, чеканкой, эмалями, жемчугом и драгоценными камнями.Известны раннехристианские стеклянные литургические сосуды, однако в IX в. папа Лев IV объявил запрет на изготовление церковной утвари из стекла и применение стеклянных сосудов в литургических целях. В Средние века секреты стеклоделия были либо утрачены, либо оставались достоянием немногих посвящённых.Во второй половине XVIII в. стеклоделие из «тайного знания» превратилось в науку в современном смысле этого слова, а в XIX в. производство стекла начали механизировать, что сделало его более доступным материалом.Дискосы, представленные на выставке, украшены тончайшей ручной гравировкой, которая выполнялась при помощи маленького медного колёсика, насаженного на вращающийся стержень. Гравировка была практически ювелирной работой и требовала от мастера-гравёра не только художественного дара, но также твёрдости руки и зоркости глаз. Такие предметы редко встречались в церковном обиходе. Они изготавливались по специальным заказам или могли служить подарками священнослужителям.