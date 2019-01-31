Ее обвиняют в 8-ми преступлениях

Ее обвиняют в 8-ми преступленияхБывшего начальника миграционного пункта ОМВД России по Гороховецкому району обвиняют в 8-ми преступлениях, связанных с мошенничеством.С октября 2017 года по март 2018 года, используя свое служебное положение, она обманывала граждан Украины, получала у иностранцев деньги, якобы для уплаты штрафов за совершённые ими административные правонарушения. Однако всю сумму она оставляла себе и тратила на личные нужды. Общая сумма похищенных денег превысила 19 тысяч рублей.Рассматривать уголовное дело предстоит Гороховецкому районному суду.