Отключение России от Интернета является одним из возможных вариантов усиления давления Запада на Россию, считает заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Отключение России от Интернета является одним из возможных вариантов усиления давления Запада на Россию. Об этом заявил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.По его мнению, растущая международная напряженность и заявления о необходимости усиления давления на Россию вынуждают власти задуматься "о дополнительных мерах по защите суверенитета Российской Федерации в киберпространстве"."Отключение России от глобальной сети является одним из возможных вариантов эскалации", — подчеркнул Левин.В декабре 2018 года в Думу был внесен законопроект об автономной работе Рунета. Его авторами стали депутат от ЛДПР Андрей Луговой, а также сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, напоминает РИА Новости. По словам Клишаса, этот документ направлен на защиту устойчивой работы Интернета в России при угрозе его функционированию из-за рубежа: в случае экстраординарной ситуации он позволит россиянам пользоваться услугами Интернета, не опасаясь проблем со связью. Для этого российские провайдеры должны будут установить техническое оборудование, которое сможет противодействовать иностранным угрозам. В феврале законопроект рассмотрят в первом чтении.