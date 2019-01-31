Ущерб составил 35 тысяч рублей

Ущерб составил 35 тысяч рублейВ январе этого года в полицию обратился житель Московской области, который рассказал о взломе двери в дачном доме в Гусь-Хрустальном районе. У него украли имущества на сумму около 35 тысяч рублей. Заявитель рассказал, что его не было в доме более полугода, сообщает пресс-служба регионального УМВД.Правоохранители установили и задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний житель Камешковского района, который во всем признался и рассказал, что в конце июля прошлого года находился в Гусь-Хрустальном районе в гостях у родственников. Узнав, что владелец одного из домов по соседству редко приезжает на дачу, он взломал замок и украл велосипед, электро-инструменты и бытовую технику. Похищенными вещами злоумышленник пользовался сам.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Все похищенное имущество изъято.