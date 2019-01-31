Стражи порядка рассказали детям о правилах поведения на дороге, личной и общественной безопасности, об основах законопослушного поведения.

Сотрудники государственной инспекции безопасности дорожного движения и отделения по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» посетили воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних поселка Уршельский Гусь-Хрустального района.Госавтоинспекторы. используя наглядные пособия и игровые приемы, рассказали ребятам о видах транспортных средств и об опасностях проезжей части дороги. Полицейские также напомнили детям о важности использования световозвращающих элементов и о правилах поведения пассажиров. Для закрепления полученных знаний ребятам показали обучающий мультфильм, герои которого собственным примером демонстрировали безопасное поведение на проезжей части.Массу впечатлений оставил у ребят патрульный автомобиль, на котором инспекторы приехали в гости к ребятам. Воспитанники центра смогли рассмотреть транспортное средство, посидеть в нем, увидеть и услышать, как работает специальное громкоговорящее устройство и сигнальные маяки.Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних напомнили ребятам об основах законопослушного поведения, правилах личной и общественной безопасности, о правомерном поведение дома и в публичных местах.Прощаясь с полицейскими, ребята поблагодарили правоохранителей за познавательное мероприятие.