Житель соседнего района похитил имущество из дачного дома.

В январе текущего года в полицию обратился житель Московской области, сообщивший о взломе двери дачного дома, расположенного в Гусь-Хрустальном районе, и краже имущества на сумму около 35 тысяч рублей. Заявитель пояснил, что не был в доме более полугода.Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили и задержали подозреваемого.Им оказался 38-летний житель Камешковского района, который сознался в содеянном и пояснил, что в конце июля прошлого года находился в Гусь-Хрустальном районе в гостях у родственников. Узнав, что владелец одного из соседних домов редко приезжает на дачу, фигурант взломал замок на входной двери и похитил велосипед, электрические инструменты и бытовую технику. Похищенным имуществом фигурант в течение полугода пользовался сам.22 января текущего года следственным отделом в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«а» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).Все похищенное изъято.