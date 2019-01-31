Испанское информационное агентство Efe сообщило, что в столице Венесуэлы Каракасе пропал их фотограф.

Испанское информационное агентство Efe сообщило, что в столице Венесуэлы Каракасе пропал их фотограф.О возможном задержании журналиста заявил Национальный профсоюз сотрудников прессы Венесуэлы. По их данным, фотографа, гражданина Колумбии, увели с площади Альтамира в Каракасе, и с тех пор связаться с ним не удалось, сообщает РИА Новости.Ранее поступала информация о задержании в Венесуэле двух французских тележурналистов, а в минувший вторник, 29 января, рядом с президентским дворцом "Мирафлорес" в Каракасе полицией были задержаны двое сотрудников национального телевидения Чили.Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что перед поездкой в Венесуэлу журналисты, работающие на иностранные СМИ, должны пройти необходимые процедуры в консульствах.