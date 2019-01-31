Около 5-ти часов злоумышленники держали женщину в хозяйственной постройке дома

Около 5-ти часов злоумышленники держали женщину в хозяйственной постройке домаВ Коврове двух местных жителей признали виновными в совершении преступлений сексуального характера. Об этом сообщает региональный СледКом.В июне прошлого года мужчины случайно познакомились с девушкой, совместно выпили спиртное, а затем, избивая, изнасиловали ее. Около 5-ти часов злоумышленники держали женщину в хозяйственной постройке дома, сталкивали и запирали в погребе.Затем, отобрав у случайной знакомой серебряные украшения, друзья убежали.25-летнему осужденному назначили 6,2 года лишения свободы, его соучастнику - 5 лет тюрьмы. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии общего режима.