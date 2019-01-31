Сумма ущерба составила около 11 тысяч рублей

Сумма ущерба составила около 11 тысяч рублейВ конце января этого года в дежурную часть полиции в Муроме поступило сообщение от представителя одного из сетевых магазинов техники. Из магазина украли планшетный компьютер стоимостью около 11 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Правоохранители, определив период времени, в который произошла кража, изучили записи камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Им оказался 35-летний безработный местный житель.Мужчина признал свою вину и рассказал, как воспользовался отсутствием внимания со стороны продавцов-консультантов, взял планшетный компьютер с открытой витрины магазина.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.