Открывается выставка «Войди в природу другом!»

Открывается выставка «Войди в природу другом!»34 плаката на экологическую тему из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника расскажут о том, как в Советском Союзе воспитывалось и пропагандировалось бережное отношение к природе через наглядные пособия.Лаконичные по композиции, яркие, широко тиражируемые, плакаты хорошо помнят те, кто жил и родился в СССР. Их можно было встретить везде – в домах отдыха, на туристической и охотничьей базе, в правлении колхоза и пионерском лагере. Они стали особым направлением просветительного изобразительного искусства. В то время было немало организаций, которые выпускали значительные тиражи плакатов природоохранной тематики.Пик расцвета социальной рекламы – конец восьмидесятых годов XX столетия. Стране нужны нефть, газ, каменный уголь, древесина, энергия атома... Идут великие стройки последних советских пятилеток – БАМ, «нефтяная столица СССР» Самотлор, Уренгой, прорезающие газопроводами, нефтепроводами и рельсами ландшафты Страны Советов. Рождается план «поворота рек Сибири». Гибнет нетронутая природа Сибири, Дальнего Востока, проходит мелиорация земель Нечерноземья, орошение земель Средней Азии, исчезает Арал... Понимая свою ответственность за природу, художники, получившие свободу от цензуры, развивают экологическое направление в искусстве плаката.Плакаты были адресованы всем гражданам СССР, но смысл, заложенный в них, не потерял актуальности и сегодня. Человек в ответе за все живое, что его окружает. Он природе – друг!Кромсаем лед, меняем рек теченье.Твердим о том, что дел невпроворот.Но мы еще придем просить прощенияу этих рек, оврагов и болот...(Роберт Рождественский)Выставка продлится до 15 апреля 2019 года.