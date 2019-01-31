Лесничего уволили из ведомства на следующий же день
Лесничего уволили из ведомства на следующий же день
В Петушинском районе вынесли приговор бывшему директору «Заречного лесничества». Его признали виновным в получении взятки.
В ноябре прошлого года подчинённые сообщили директору о том, что местный предприниматель незаконно вырубает деревья за пределами арендованного участка леса. Лесничий встретился с бизнесменом и предложил за вознаграждение в 45 тысяч рублей «не замечать» нарушения.
При получении от предпринимателя взятки обвиняемого задержали. Лесничего уволили из ведомства на следующий же день после произошедшего. Он во всем признался.
Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года. Кроме того, он должен выплатить штраф в 100 тысяч рублей.