Лесничего уволили из ведомства на следующий же день

Лесничего уволили из ведомства на следующий же деньВ Петушинском районе вынесли приговор бывшему директору «Заречного лесничества». Его признали виновным в получении взятки.В ноябре прошлого года подчинённые сообщили директору о том, что местный предприниматель незаконно вырубает деревья за пределами арендованного участка леса. Лесничий встретился с бизнесменом и предложил за вознаграждение в 45 тысяч рублей «не замечать» нарушения.При получении от предпринимателя взятки обвиняемого задержали. Лесничего уволили из ведомства на следующий же день после произошедшего. Он во всем признался.Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года. Кроме того, он должен выплатить штраф в 100 тысяч рублей.