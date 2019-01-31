Женщина села в автомобиль такси и уснула, через некоторое время на одной из автозаправочных станций на Красногвардейском бульваре она обнаружила отсутствие принадлежащего ей имущества...

«Оперативники ОУР ОМВД России по Пресненскому району задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в краже», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В территориальный отдел полиции поступило заявление от 28-летней женщины, проживающей в столице. Она рассказала, что села в автомобиль такси и уснула, через некоторое время на одной из автозаправочных станций на Красногвардейском бульваре она обнаружила отсутствие принадлежащего ей имущества: мобильного телефона, банковской карты и паспорта. Материальный ущерб составил 23 тысячи рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Пресненском Валу задержали подозреваемого – 29-летнего приезжего из ближнего зарубежья. Злоумышленник работал водителем такси и, воспользовавшись нетрезвым состоянием женщины, совершил хищение ее имущества.Следствием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60