Росстат модернизирует методику оценки бедности, включив в выборку женщин с детьми до 6 лет. Эта категория находится в зоне риска, переход на новую методику может повысить общий показатель числа бедных в стране, отмечают эксперты

Росстат модернизирует методику оценки бедности, включив в выборку женщин с детьми до 6 лет. Эта категория находится в зоне риска, переход на новую методику может повысить общий показатель числа бедных в стране, отмечают эксперты.С 2020 года Росстат планирует проводить исследования уровня бедности в России по модернизированной методике, сообщили РБК в Минтруде. Проведенный в ведомстве анализ текущей методики показал необходимость расширить выборку респондентов.Президент Владимир Путин в майском указе 2018 года поставил задачу добиться двукратного снижения уровня бедности к 2024 году. По данным Росстата за январь—сентябрь 2018 года, 19,6 млн россиян имели доходы ниже прожиточного минимума, что составляет 13,3% населения. Прожиточный минимум в третьем квартале 2018 года составил 10 451 руб.Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что для сокращения числа бедных граждан в два раза потребуется прорыв. По его словам, около 80% семей за чертой бедности, — это семьи с детьми. Усилия должны концентрироваться на семьях с двумя детьми и многодетных семьях, — отмечал министр.С декабря 2018 года Минтруд запустил пилотные проекты в восьми регионах для анализа главных причин бедности россиян и разработки универсальных механизмов в борьбе с ней. По плану ведомства результаты эксперимента по персонифицированному выявлению семей с низкими доходами и построению для них траекторий выхода из бедности будут развернуты по всей стране.Сейчас уровень бедности (численность и доля населения с доходами ниже прожиточного минимума) определяется на основе выборочных обследований бюджетов домохозяйств, которые проходят ежеквартально. Обследование охватывает 48,5 тыс. домохозяйств. Формирование выборочной совокупности осуществляется на основе принципов случайного отбора. Обследование основывается на данных интервью членов домохозяйств и ведении ими записей обо всех текущих расходах.В России используется концепция абсолютной бедности, когда доходы населения соотносятся с установленным минимумом средств существования (прожиточным минимумом).Еще один критерий бедности — дефицит доходов бедных (то есть сколько денег понадобилось бы для того, чтобы ликвидировать бедность). В 2017 году этот показатель составил 717 млрд руб. В декабре 2018 года Топилин оценил объем дефицита дохода в 750–800 млрд руб. Зная распределение дефицита доходов бедных, можно понять глубину бедности и, соответственно, оценивать эффективность программ помощи. Например, для беднейших семей с максимальным дефицитом доходов даже существенное увеличение выплат мало влияет на снижение уровня бедности, но сокращает дефицит доходов, отмечает Овчарова.Вице-премьер Татьяна Голикова предложила переосмыслить подходы к измерению бедности в России и усовершенствовать стандарт его оценки. В Минтруде создана рабочая группа, которая к 2020 году должна представить новый подход, уточнила она.