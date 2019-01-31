В самолет Airbus A-320, который летел из Рима в Москву, попала молния. После приземления на лайнере были обнаружены подпалины. Лайнер отстранили от полетов, чтобы осмотреть его с помощью технических средств.

В самолет, который летел из Рима в Москву, попала молния.Как сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта Шереметьево, инцидент произошел при вылете из Рима. Однако бортовые системы самолета продолжили работать штатно, критических неисправностей выявлено не было. Никто из находившихся на борту не пострадал.Airbus A-320 продолжил полет и благополучно приземлился в Шереметьеве. Техники обнаружили на нем подпалины от удара молнии. После этого лайнер временно отстранили от полетов для того, чтобы дополнительно проверить с помощью технических средств.