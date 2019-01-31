Сама же успела выбежать на улицу

Сама же успела выбежать на улицуВ Селивановском районе местную жительницу подозревают в причинении смерти по неосторожности, сообщает СледКом.Вечером 25 января в одноэтажном деревянном доме на улице Поповка в деревне Лобаново начался пожар. На место незамедлительно прибыли спасатели. После ликвидации огня в доме нашли тела двух человек – 6-летнего мальчика и его 44-летнего дедушки.Мальчик, оставшийся без попечения родителей, был под опекой бабушки и дедушки.В тот день ребенка привели из детского сада, после ужина, во время которого взрослые выпили алкоголь, около 8-ми вечера все легли спать. В какой-то момент женщина почувствовала запах дыма, однако не проверила, что происходит, вместе с внуком пошла спать в кухню, а когда в доме собрался едкий дым, без ребенка вышла на улицу.По предварительному заключению экспертов, пожар начался на придомовой территории от ветхой электропроводки.Подозреваемая признала, что в тот вечер была пьяна, а почему оставила внука и убежала из дома одна, объяснить не смогла.Расследование продолжается.