Проверка Роспотребнадзора показала неутешительные результаты

Проверка Роспотребнадзора показала неутешительные результатыВо время проверки детского сада №8 в Вязниках региональный Роспотребнадзор обнаружил фальсифицированное сливочное масло. Производитель и поставщик опасной продукции - «ВЯЗНИКОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КРАЙ».Эксперты выяснили, что масло - фальсификат, так как в его составе есть растительные жиры. Это противоречит требованиям ТР ТС 033/2013 « О безопасности молока и молочной продукции».Поставщика и производителя привлекли к административной ответственности и ему придётся заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.