Пострадали водитель и пассажир иномарки

Пострадали водитель и пассажир иномаркиВо Владимире произошла очередная авария с участием общественного транспорта. Утром 31 января на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о ДТП на улице Куйбышева. На место незамедлительно выехали спасатели, госавтоинспекторы и врачи скорой помощи.Оказалось, что водитель автобуса, который только выходил в рейс, при выезде со второстепенной дороги не уступил водителю иномарки. В итоге легковушка влетела в «Волгабас».В происшествии пострадали водитель и пассажир иномарки. Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 7 человек и 3 единицы техники.