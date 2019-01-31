Одиозный актер Никита Джигурда в шикарном особняке эпатажной Анастасии Волочковой провел всего несколько часов. Но снимков оттуда хватит теперь на несколько месяцев публикаций в социальных сетях.

Одиозный актер Никита Джигурда в шикарном особняке эпатажной Анастасии Волочковой провел всего несколько часов. Но снимков оттуда хватит теперь на несколько месяцев публикаций в социальных сетях.Никита Джигурда – не только актер и поэт, но еще и музыкант. Едва завидев белый рояль, подаренный ее бывшим партнером по Большому театру Николаем Басковым, сел за инструмент. Он оказался расстроенным, но это обстоятельство не помешало Джигурде прохрипеть несколько любимых песен. В частности, из репертуара Владимира Высоцкого.Терпения и внимания балерины, правда, хватило ненадолго. Она начала ерзать в кресле, тянуться, а потом и вовсе бесстыдно задрала ногу, сделав вертикальный полушпагат.Комментарии к этой фееричной публикации в социальной сети Instagram Волочкова, к сожалению, закрыла. Жаль, иначе было бы над чем поизголяться, позубоскалить и поюродствовать.Напомним, что на недавнее 43-летие Волочковой Джигурда пришел одним из первых и принес всегда нужные практичные подарки – водку и веник для баньки. Для одинокой стареющей артистки это самое оно!Если же говорить серьезно, то Анастасия и Никита очень похоже по реакции, которую вызывают у публике. Они могут нравиться, не нравиться, но равнодушных точно нет. Люди к ним относятся как к персонажам, как к скандальным героям желтых газет. И с Джигурдой оправдывают ожидания – постоянно что-то да отчебучат! С ними мир становится ярче и веселее.