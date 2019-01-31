Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал самый важный, по его
мнению, законопроект января. Это – одобренная в первом чтении инициатива об оказании паллиативной помощи.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал самый важный, по его
мнению, законопроект января. Это – одобренная в первом чтении инициатива об оказании паллиативной помощи.
Законопроект был принят в первом чтении 16 января и
поддержан всеми фракциями единогласно. Этому предшествовала масштабная дискуссия
с экспертами, врачами и общественными деятелями. Ко второму чтению документ доработают
с учетом мнений министерств, которым предстоит его исполнять. "Закон очень
ждут: неизлечимо больные люди получат помощь, а их близкие – поддержку", -
сказал спикер Госдумы.
Ранее, во время обсуждения законопроекта Володин призвал учитывать
опыт других стран и самые прогрессивные идеи в этой сфере. По его словам,
главная задача – принять документ, который позволит многим гражданам, их родным
и близким получить поддержку.
В документе прописаны стандарты оказания помощи неизлечимым
больным. В частности, они смогут
оставаться с родными и близкими и при этом получать полноценную поддержку
государства. Это большой спектр помощи – от избавления от боли (для этого
смогут применяться и наркотические препараты) до психологической поддержки и
необходимого ухода.
Помимо самого важного закона, Вячеслав Володин оценил, кто
был самым активным в зале пленарных заседаний в январе. Спикер назвал по одному
депутатов из представленных в Думе фракций. Самым активным коммунистом глава
палаты считает Алексея Куринного, из ЛДПР отличился Сергей Иванов. Высокую активность показали также Ирина
Яровая из "Единой России" и Олег Шеин из "Справедливой России".
По итогам января Вячеслав Володин особо выделил работу
комитета по безопасности и противодействию коррупции, возглавляемого Василием
Пискаревым.