Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал самый важный, по его мнению, законопроект января. Это – одобренная в первом чтении инициатива об оказании паллиативной помощи.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал самый важный, по егомнению, законопроект января. Это – одобренная в первом чтении инициатива об оказании паллиативной помощи.Законопроект был принят в первом чтении 16 января иподдержан всеми фракциями единогласно. Этому предшествовала масштабная дискуссияс экспертами, врачами и общественными деятелями. Ко второму чтению документ доработаютс учетом мнений министерств, которым предстоит его исполнять. "Закон оченьждут: неизлечимо больные люди получат помощь, а их близкие – поддержку", -сказал спикер Госдумы.Ранее, во время обсуждения законопроекта Володин призвал учитыватьопыт других стран и самые прогрессивные идеи в этой сфере. По его словам,главная задача – принять документ, который позволит многим гражданам, их родными близким получить поддержку.В документе прописаны стандарты оказания помощи неизлечимымбольным. В частности, они смогутоставаться с родными и близкими и при этом получать полноценную поддержкугосударства. Это большой спектр помощи – от избавления от боли (для этогосмогут применяться и наркотические препараты) до психологической поддержки инеобходимого ухода.Помимо самого важного закона, Вячеслав Володин оценил, ктобыл самым активным в зале пленарных заседаний в январе. Спикер назвал по одномудепутатов из представленных в Думе фракций. Самым активным коммунистом главапалаты считает Алексея Куринного, из ЛДПР отличился Сергей Иванов. Высокую активность показали также ИринаЯровая из "Единой России" и Олег Шеин из "Справедливой России".По итогам января Вячеслав Володин особо выделил работукомитета по безопасности и противодействию коррупции, возглавляемого ВасилиемПискаревым.