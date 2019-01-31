Госдуме
ко второму чтению законопроекта о паллиативной помощи нужно учесть все
предложения экспертного и профессионального сообществ и принять
качественное решение. Об этом заявил спикер нижней палаты Вячеслав
Володин на заседании Совета по законотворчеству.
Госдуме
ко второму чтению законопроекта о паллиативной помощи нужно учесть все
предложения экспертного и профессионального сообществ и принять
качественное решение. Об этом заявил спикер нижней палаты Вячеслав
Володин на заседании Совета по законотворчеству.
Володин
призвал при обсуждении законопроекта о паллиативной помощи учитывать
опыт других стран и самые прогрессивные идеи в этой сфере. По его
словам, главная задача – принять документ, который позволит получить
необходимую помощь и поддержку многим нашим гражданам, их родным и
близким.
В ходе заседания спикер Госдумы задал несколько вопросов
представителям правительства. В частности, Володин поинтересовался,
какое министерство будет отвечать за реализацию закона. Он также заявил о
необходимости пригласить к обсуждению нормативно-правового акта во
втором чтении представителей регионов.
"Нам
важно, чтобы все понимали какой законопроект принимается, к чему он
обязывает регионы, какое будет финансирование и дальше какие шаги
реализации этой программы будут во временном плане", – отметил
председатель нижней палаты.
Володин
поставил задачу ко второму чтению законопроекта узнать у профильных
министерств, какие подзаконные акты будут подготовлены для исполнения
документа.
Напомним,
в первом чтении законопроект о паллиативной помощи был принят Госдумой
16 января. Этому предшествовала широкая дискуссия с обществом,
экспертами и специалистами в этой сфере.
Активное участие в обсуждении законопроекта принимает руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы Анна Федермессер.
По ее словам, в паллиативной помощи нуждаются 1,3 миллиона россиян.
Однако нынешнее ее определение не соответствует
реальному положению дел, из-за чего страдает качество.
Одобренный
депутатами законопроект уточняет понятие паллиативной помощи и
предлагает разделить ее на доврачебную, врачебную и специализированную.
Также регулируются вопросы предоставления обезболивающих.
При
оказании паллиативной помощи граждане смогут бесплатно получать
лекарственные препараты в стационарах и на дому. Заниматься поддержкой
тяжело больных будут подготовленные работники.
"Средства
на паллиативную помощь есть – президент подчеркнул, что только в 2019
году на эти цели будет направлено около пяти миллиардов рублей", —
сказал ранее Вячеслав Володин.
Законопроект
о паллиативной медицинской помощи – один из общественно-значимых
документов для Госдумы. О необходимости его скорейшего принятия Володин
заявил депутатам на открытии весенней сессии 9 января. Напомним, что на
прошлой неделе депутаты приняли проект закона о поиске пропавших детей с
помощью геолокации.