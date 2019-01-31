Госдуме ко второму чтению законопроекта о паллиативной помощи нужно учесть все предложения экспертного и профессионального сообществ и принять качественное решение. Об этом заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин на заседании Совета по законотворчеству.

Госдумеко второму чтению законопроекта о паллиативной помощи нужно учесть всепредложения экспертного и профессионального сообществ и принятькачественное решение. Об этом заявил спикер нижней палаты ВячеславВолодин на заседании Совета по законотворчеству.Володинпризвал при обсуждении законопроекта о паллиативной помощи учитыватьопыт других стран и самые прогрессивные идеи в этой сфере. По егословам, главная задача – принять документ, который позволит получитьнеобходимую помощь и поддержку многим нашим гражданам, их родным иблизким.В ходе заседания спикер Госдумы задал несколько вопросовпредставителям правительства. В частности, Володин поинтересовался,какое министерство будет отвечать за реализацию закона. Он также заявил онеобходимости пригласить к обсуждению нормативно-правового акта вовтором чтении представителей регионов."Намважно, чтобы все понимали какой законопроект принимается, к чему онобязывает регионы, какое будет финансирование и дальше какие шагиреализации этой программы будут во временном плане", – отметилпредседатель нижней палаты.Володинпоставил задачу ко второму чтению законопроекта узнать у профильныхминистерств, какие подзаконные акты будут подготовлены для исполнениядокумента.Напомним,в первом чтении законопроект о паллиативной помощи был принят Госдумой16 января. Этому предшествовала широкая дискуссия с обществом,экспертами и специалистами в этой сфере.Активное участие в обсуждении законопроекта принимает руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы Анна Федермессер.По ее словам, в паллиативной помощи нуждаются 1,3 миллиона россиян.Однако нынешнее ее определение не соответствуетреальному положению дел, из-за чего страдает качество.Одобренныйдепутатами законопроект уточняет понятие паллиативной помощи ипредлагает разделить ее на доврачебную, врачебную и специализированную.Также регулируются вопросы предоставления обезболивающих.Приоказании паллиативной помощи граждане смогут бесплатно получатьлекарственные препараты в стационарах и на дому. Заниматься поддержкойтяжело больных будут подготовленные работники."Средствана паллиативную помощь есть – президент подчеркнул, что только в 2019году на эти цели будет направлено около пяти миллиардов рублей", —сказал ранее Вячеслав Володин.Законопроекто паллиативной медицинской помощи – один из общественно-значимыхдокументов для Госдумы. О необходимости его скорейшего принятия Володинзаявил депутатам на открытии весенней сессии 9 января. Напомним, что напрошлой неделе депутаты приняли проект закона о поиске пропавших детей спомощью геолокации.