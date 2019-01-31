Журналисты нашли одноклассницу Дарины Эрвин, невесты Александра Цекало. Она рассказала новые, подчас сенсационные, данные о любимой женщине продюсера.

Журналисты нашли одноклассницу Дарины Эрвин, невесты Александра Цекало. Она рассказала новые, подчас сенсационные, данные о любимой женщине продюсера.Сообщается, будто Дарина Эрвин училась в одной школе с Раминой Байжанбаевой, дочерью известного киноактера и заслуженного деятеля республики Казахстан Жана Байжанбаева. Рамина рассказала, что на самом деле фамилия у Дарины вовсе не Эрвин, а Сапарова. По словам Байжанбаевой, возлюбленная родилась и выросла в Алма-Ате."Она ушла из нашей школы в классе 6–7-м. Точно не помню. Дальнейшей ее судьбой не интересовалась", – цитирует Рамину Байжанбаеву . Да и вообще, по ее словам, Дарина младше Александра не на 20 лет, как сообщают многие СМИ, а на 30-ть. Отметим, что сама молодая возлюбленная Цекало еще не дала ни одного комментария или интервью о своих романтических отношениях с именитым продюсером.Напомним, о том, что у женатого роман, стало известно случайно, незадолго до Нового года. Продюсера сняли в одном из столичных ресторанов, где тот оказывал недвусмысленные знаки внимания эффектной миниатюрной брюнетке. С парой был актер Игорь Жижикин. Позже, кстати, появились данные, что именно Жижикин и познакомил Цекало с темноволосой красавицей.Разразился скандал. Чтобы унять шумиху, Александр Цекало расставил все точки над i. В частности, он объявил, что уже некоторое время является холостяком, поэтому имеет полное право встречаться с тем, с кем ему хочется."Я официально разведен и свободен. Поэтому слово "любовница" неуместно и оскорбительно. Сообщаю всем, кто подглядывает, снимает на телефон, а после выкладывает в соцсети и печатает: мы с Дариной любим друг друга, наши отношения начались не вчера. Мы обручены. У нас будет семья", – объявил пронырливым журналистам и прочим заинтересованным лицам.Говорят, Дарина Эрвин актриса. Она играла в голливудских фильмах и на театральных подмостках. Ее отец якобы кореец, а мама – русская. По слухам, у нее близкие родственники в Казахстане. Сама Дарина, согласно некоторым данным, давно живет в Лос-Анджелесе.