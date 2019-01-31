На сайте объявлений Авито появился необычный лот. Он проливает свет на связь Примадонны и ее сценического партнера.

На сайте объявлений "Авито" появился необычный лот. Он проливает свет на связь Примадонны и ее сценического партнера."Продаю рукописную доверенность от 30 октября 1987 года от – Кузьмину Владимиру Борисовичу, с личной подписью Пугачевой", – говорится в послании. Просит продавец из подмосковного города Пушкина за раритет 15 тысяч рублей.Вещи и автографы Алла Пугачевой крайне редко появляются в продаже и всегда пользуются большим спросом среди поклонников. А эта доверенность проливает некоторый свет на отношения Пугачевой и Кузьмина – оказывается, артистка доверяла ему даже операции по продаже машины, доверяла большие деньги. Из документа можно узнать все личные данные артистки – номер ее советского паспорта, номер машины, адрес по прописке...Напомним, что Пугачева и Кузьмин были долгое время больше, чем друзьями. Они только вместе выступали, но и спали. Первая жена певца Татьяна не так давно рассказала, что развелась с известным исполнителем из-за его имен с Аллой Пугачевой. Мол, Примадонна даже несколько раз беременела и даже от Кузьмина."Он предателем был всегда. Он был бабником.никем для меня не стала. Она стала пустым местом. Я ее уважала за творчество. Потом несколько раз пыталась решить проблему с Аллой, беседовала лично, но все впустую", – плакала Татьяна в студии популярного ток-шоу.