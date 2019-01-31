Арестованный сенатор Рауф Арашуков показал характер в СИЗО. Обвиняемый отказался от тюремной пищи и сказал, что будет есть только свои продукты.

Арестованный сенатор Рауф Арашуков показал характер в СИЗО.Обвиняемый отказался от тюремной пищи и сказал, что будет есть только свои продукты."Буду питаться только своим", – заявил высокопоставленный заключенныйследственного изолятора "Лефортово". Туда его доставили поздновечером 30 января, после того как Басманный суд санкционировал арест сенаторасроком на два месяца.Знатоки тюремного дела и правозащитники отмечают, что передачкаот родных может идти в камеру несколько дней и в ней может не оказаться любимыхделикатесов заключенного из-за ограничений, принятых распорядком СИЗО. Поэтомупосоветовали не игнорировать тюремную пищу.Журналисты "Московского комсомольца" узнали, чтопоместили в карантинную камеру с телевизором и холодильником, но без горячейводы. При этом он заявил, что хотел бы нормальную камеру, а также пожаловалсяна отсутствие спортзала.Тем временем в Сети появилось видео обысков по делу Рауфа Арашукова.На кадрах видны сабли и ножи в золотых ножнах, несколько золотых слитков, медали,награды, кредитные карточки и наличные в долларах. Источники в Следственномкомитете сообщают: это лишь малая часть того, что удалось обнаружить во времяобысков.Сенатора от Карачаево-Черкесии, 32-летнегозадержали накануне, 30 января прямо в зале заседаний Совета Федерации, что длямногих его коллег стало неожиданностью. Арашукову вменяют особо тяжкиепреступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек идавление на свидетеля. Вместе с сенатором были задержаны несколько егородственников. Аресты и обыски идут в нескольких городах России.