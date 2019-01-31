Арестованный сенатор Рауф Арашуков показал характер в СИЗО.
Обвиняемый отказался от тюремной пищи и сказал, что будет есть только свои продукты.
Арестованный сенатор Рауф Арашуков показал характер в СИЗО.
Обвиняемый отказался от тюремной пищи и сказал, что будет есть только свои продукты.
"Буду питаться только своим", – заявил высокопоставленный заключенный
следственного изолятора "Лефортово". Туда его доставили поздно
вечером 30 января, после того как Басманный суд санкционировал арест сенатора
сроком на два месяца.
Знатоки тюремного дела и правозащитники отмечают, что передачка
от родных может идти в камеру несколько дней и в ней может не оказаться любимых
деликатесов заключенного из-за ограничений, принятых распорядком СИЗО. Поэтому
посоветовали не игнорировать тюремную пищу.
Журналисты "Московского комсомольца" узнали, что
поместили в карантинную камеру с телевизором и холодильником, но без горячей
воды. При этом он заявил, что хотел бы нормальную камеру, а также пожаловался
на отсутствие спортзала.
Тем временем в Сети появилось видео обысков по делу Рауфа Арашукова.
На кадрах видны сабли и ножи в золотых ножнах, несколько золотых слитков, медали,
награды, кредитные карточки и наличные в долларах. Источники в Следственном
комитете сообщают: это лишь малая часть того, что удалось обнаружить во время
обысков.
Сенатора от Карачаево-Черкесии, 32-летнего
задержали накануне, 30 января прямо в зале заседаний Совета Федерации, что для
многих его коллег стало неожиданностью. Арашукову вменяют особо тяжкие
преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и
давление на свидетеля. Вместе с сенатором были задержаны несколько его
родственников. Аресты и обыски идут в нескольких городах России.