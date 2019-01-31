Клуб английской премьер-лиги Вулверхэмптон готов предложить казанскому Рубину заключение сделки об аренде нападающего Сердара Азмуна. Волки намерены включить в арендное соглашение опцию о выкупе трансфера игрока.

Клуб английской премьер-лиги "Вулверхэмптон" готов предложить казанскому "Рубину" заключение сделки об аренде нападающего Сердара Азмуна. "Волки" намерены включить в арендное соглашение опцию о выкупе трансфера игрока.Англичане готовы заплатить за аренду Азмуна 2 миллиона евро. Также, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Sky Sports, в случае, если в клубе останутся довольны игрой форварда сборной Ирана и будут готовы оставить его у себя, то им придется раскошелиться еще за 13 миллионов евро.Напомним, что на игрока также претендует санкт-петербургский "Зенит", который уже сделал казанцам предложение в размере 10 миллионов евро. Впрочем, в столице Татарстана намерены выручить с продажи Азмуна не менее 15 миллионов евро.