Президентская гонка на Украине приняла неожиданный поворот. Актер Владимир Зеленский объявил об участии в выборах месяц назад, но социологи уже прочат ему первое место. Комик обошел долго лидировавшую лидера партии Батькивщина Юлию Тимошенко и всерьез претендует на кресло главы государства.

Президентскаягонка на Украине приняла неожиданный поворот. Актер Владимир Зеленскийобъявил об участии в выборах месяц назад, но социологи уже прочат емупервое место. Комик обошел долго лидировавшую лидера партии"Батькивщина" Юлию Тимошенко и всерьез претендует на кресло главыгосударства.Неожиданныерезультаты рейтинга кандидатов в президенты опубликовала украинскаясоциологическая группа "Рейтинг". Как оказалось, большинство граждан Незалежной, если бы выборы состоялись сейчас, отдали бы свой голос юмористу Владимиру Зеленскому.ЮлияТимошенко, бывшая неизменным лидером электоральных предпочтенийукраинцев, оказалась отодвинута ушлым комиком на второе место.Действующий глава государства Петр Порошенко, на днях включившийся впрезидентскую гонку, прозябает на третьем месте.Проголосоватьза Зеленского готовы 19% тех, кто пойдет на выборы. ДоверитьсяТимошенко согласны 18,2% респондентов, а поддержать Петра Порошенко -15,1%.Социологиотмечают, что больше всего юмориста поддерживают в восточных и южныхрегионах страны. В Киеве Зеленский делит пальму первенства с главойгосударства, а в Донбассе борется за первое место с главой партии"Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрием Бойко. За Юлией Тимошенко -центральные и северные регионы, а западная Украина готова отдать голосаПорошенко.Экспертыгруппы "Рейтинг" видят у хороший потенциал дляэлекторального роста. Почти 8% избирателей готовы поддержать юмориста,если их кандидаты откажутся от участия в гонке.Выборы президента Украины – 2019 пройдут в конце марта. На кресло главы государства претендуют около 20 человек.объявил о своем выдвижении в канун Нового года. Сейчас юмористготовит предвыборную программу. Он попросил украинцев назвать пятьглавных проблем страны.