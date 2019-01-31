Ирина Хакамада, рассказал почему решила родить ребенка с синдромом Дауна. Политик ни о чем не жалеет, дочь не стала для нее обузой.

Ирина Хакамада, рассказал почему решила родить ребенка ссиндромом Дауна. Политик ни о чем не жалеет, дочь не стала для нее обузой.Ирина призналась, что в тот момент она очень любиласвоего избранника и мечтала подарить ему малыша. "Случился сумасшедший роман, безумная любовь. В 42 года японимала, что она, наверное, последняя в моей жизни. Мы хотели ребенка", – отметилаХакамада. Об особенностях в развитии девочки политик узнала на пятом месяце беременности.Знаменитостьотмечает, что как только о синдроме стало известно, она и ее возлюбленный полезлиискать информацию. Все досконально изучили и поняли, что смогут вырастить "солнечную" дочь."Рожать поехали в Штаты.Там нам все объяснили, что любой ребенок может быть счастливым – и наша дочь в томчисле. Да, счастье сильно зависит от продвинутости страны, но никакая страна непоможет, если родители не готовы. Все в руках мам и пап", – заметила Ирина.По словам политика, отец девочки быстрее освоился с воспитаниеммаленькой Марии. Он всячески ее поддерживал, хотя и не был рядом все время.Хакамада поведала, что с младенчества пыталась социализироватьдочь. Маша ходила в обычный детский сад и школу. Учеба девочке даваласьтяжело, однако общение со сверстниками пошло ей на пользу. Со временем Ирина началабрать наследницу на мероприятия. "Я играла с ее амбициями. Говорила: "Мы идем вовзрослую тусовку, куда детей не берут. А я тебя беру. Постарайся вести себя каксветская дама. Хочешь быть похожей на меня? Я-леди, и ты тоже будешь леди", -вспоминает звезда.Хакамада призналась, что девочка не стала ей обузой. Машавсячески поддерживает мать. "Переживала я долго и много. Но со временемосознала, что уже не я Машу тащу, Маша меня вытаскивает из любой ямы". Иринаотмечает, что любые личные неурядицы и рабочие проблемы уходят на второй план,когда она смотрит на красавицу-дочь. Об этом сообщает Marieclaire.ru.