Ирина Хакамада, рассказал почему решила родить ребенка с
синдромом Дауна. Политик ни о чем не жалеет, дочь не стала для нее обузой.
Ирина Хакамада, рассказал почему решила родить ребенка с
синдромом Дауна. Политик ни о чем не жалеет, дочь не стала для нее обузой.
Ирина призналась, что в тот момент она очень любила
своего избранника и мечтала подарить ему малыша. "Случился сумасшедший роман, безумная любовь. В 42 года я
понимала, что она, наверное, последняя в моей жизни. Мы хотели ребенка", – отметила
Хакамада. Об особенностях в развитии девочки политик узнала на пятом месяце беременности.
Знаменитость
отмечает, что как только о синдроме стало известно, она и ее возлюбленный полезли
искать информацию. Все досконально изучили и поняли, что смогут вырастить "солнечную" дочь.
"Рожать поехали в Штаты.
Там нам все объяснили, что любой ребенок может быть счастливым – и наша дочь в том
числе. Да, счастье сильно зависит от продвинутости страны, но никакая страна не
поможет, если родители не готовы. Все в руках мам и пап", – заметила Ирина.
По словам политика, отец девочки быстрее освоился с воспитанием
маленькой Марии. Он всячески ее поддерживал, хотя и не был рядом все время.
Хакамада поведала, что с младенчества пыталась социализировать
дочь. Маша ходила в обычный детский сад и школу. Учеба девочке давалась
тяжело, однако общение со сверстниками пошло ей на пользу. Со временем Ирина начала
брать наследницу на мероприятия. "Я играла с ее амбициями. Говорила: "Мы идем во
взрослую тусовку, куда детей не берут. А я тебя беру. Постарайся вести себя как
светская дама. Хочешь быть похожей на меня? Я-леди, и ты тоже будешь леди", -
вспоминает звезда.
Хакамада призналась, что девочка не стала ей обузой. Маша
всячески поддерживает мать. "Переживала я долго и много. Но со временем
осознала, что уже не я Машу тащу, Маша меня вытаскивает из любой ямы". Ирина
отмечает, что любые личные неурядицы и рабочие проблемы уходят на второй план,
когда она смотрит на красавицу-дочь. Об этом сообщает Marieclaire.ru.