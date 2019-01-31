Ксения Собчак не нашла приличных слов, чтобы выразить свое возмущение по поводу работы московского аэропорта Шереметьево – и употребила нецензурные выражения. Гневный пост телеведущая опубликовала в своем телеграм-канале.

Ксения Собчак не нашла приличных слов, чтобы выразить своевозмущение по поводу работы московского аэропорта Шереметьево – и употребиланецензурные выражения. Гневный пост телеведущая опубликовала в своемтелеграм-канале.Светская львица заявила, что ей уже несколько разприходилось "кружить над Москвой" в ожидании посадки. Собчаквыяснила, что с такой проблемой рейсы в Шереметьево сталкиваются постоянно – обэтом ей рассказали стюардессы."Кого вот за это***, скажите? Третий раз я по 40, 50 минут просто жду посадки. А вот чтоговорят стюрдессы, слушайте: Такого ни в одном городе мира нет! Кто за этоответствен? Почему по 40 минут люди регулярно должны ожидать посадки, как ясегодня?", – выражает возмущение в своем канале "Кроваваябарыня".Телеведущая предложила всем, кто сталкивался с такой жепроблемой, "сигнализировать", передает .А впечатлениями от своей поездки в Париж Ксения Собчакподелилась в Instagram.В столице Франции в последние месяцы проходят демонстрации протестного движения"желтых жилетов". Митингующие высказывают недовольство повышениемэнерготарифов и призывают к смене власти, напоминает"В Париже. Не подсвечивается. НотрДам. Вы понимаете? НеДК В Медведково, а НОТРДАМ стоит в темноте", – написала телеведущая (орфографияи пунктуация оригинала – Прим. ред). призналась, что обожает Францию -но ненавидит то, что с ней сейчас происходит. "Бомжи в самом центре,грязь, крысы", – пишет Собчак. По словам светской львицы, на этоневозможно смотреть без слез.