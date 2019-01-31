Ксения Собчак не нашла приличных слов, чтобы выразить свое
возмущение по поводу работы московского аэропорта Шереметьево – и употребила
нецензурные выражения. Гневный пост телеведущая опубликовала в своем
телеграм-канале.
Ксения Собчак не нашла приличных слов, чтобы выразить свое
возмущение по поводу работы московского аэропорта Шереметьево – и употребила
нецензурные выражения. Гневный пост телеведущая опубликовала в своем
телеграм-канале.
Светская львица заявила, что ей уже несколько раз
приходилось "кружить над Москвой" в ожидании посадки. Собчак
выяснила, что с такой проблемой рейсы в Шереметьево сталкиваются постоянно – об
этом ей рассказали стюардессы.
"Кого вот за это
***, скажите? Третий раз я по 40, 50 минут просто жду посадки. А вот что
говорят стюрдессы, слушайте: Такого ни в одном городе мира нет! Кто за это
ответствен? Почему по 40 минут люди регулярно должны ожидать посадки, как я
сегодня?", – выражает возмущение в своем канале "Кровавая
барыня".
Телеведущая предложила всем, кто сталкивался с такой же
проблемой, "сигнализировать", передает .
А впечатлениями от своей поездки в Париж Ксения Собчак
поделилась в Instagram.
В столице Франции в последние месяцы проходят демонстрации протестного движения
"желтых жилетов". Митингующие высказывают недовольство повышением
энерготарифов и призывают к смене власти, напоминает
"В Париже. Не подсвечивается. НотрДам. Вы понимаете? Не
ДК В Медведково, а НОТРДАМ стоит в темноте", – написала телеведущая (орфография
и пунктуация оригинала – Прим. ред). призналась, что обожает Францию -
но ненавидит то, что с ней сейчас происходит. "Бомжи в самом центре,
грязь, крысы", – пишет Собчак. По словам светской львицы, на это
невозможно смотреть без слез.