На северо-востоке Китая неизвестный устроил взрыв в одном из отелей города Дуннин. В результате инцидента два человека погибли, еще двое пострадали.

На северо-востоке Китая неизвестный устроил взрыв в одном из отелей города Дуннин. В результате инцидента два человека погибли, еще двое пострадали.По предварительным данным следствия, ЧП квалифицируется как уголовное преступление, передает РИА Новостьи. Сотрудники правоохзранительных органов ведут розыск подозреваемого — 57-летнего мужчины. О мотивах злоумышленника пока не сообщается.