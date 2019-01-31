Президент России встретился с министром просвещения Ольгой Васильевой,
чтобы обсудить результаты работы ведомства за последние восемь месяцев. В ходе переговоров Владимир Путин призвал политика следить за
уровнем заработной платы учителей.
Президент России встретился с министром просвещения Ольгой Васильевой,
чтобы обсудить результаты работы ведомства за последние восемь месяцев. В ходе переговоров Владимир Путин призвал политика следить за
уровнем заработной платы учителей.
Лидер страны отметил, что зарплата преподавателей
не должна опускаться ниже, чем в среднем по экономике в регионах. Министр
заявила, что на данный момент это одна из главных задач ведомства. Ольга
Васильева также похвалила работу российских учителей и назвала их "удивительными
людьми".
"Не надо их нахваливать, следите за
уровнем их заработной платы, за зарплатой следите!", – передает слова Life.ru. Политик пообещала выполнить поручение президента.