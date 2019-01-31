Президент России встретился с министром просвещения Ольгой Васильевой, чтобы обсудить результаты работы ведомства за последние восемь месяцев. В ходе переговоров Владимир Путин призвал политика следить за уровнем заработной платы учителей.

Президент России встретился с министром просвещения Ольгой Васильевой,чтобы обсудить результаты работы ведомства за последние восемь месяцев. В ходе переговоров Владимир Путин призвал политика следить зауровнем заработной платы учителей.Лидер страны отметил, что зарплата преподавателейне должна опускаться ниже, чем в среднем по экономике в регионах. Министрзаявила, что на данный момент это одна из главных задач ведомства. ОльгаВасильева также похвалила работу российских учителей и назвала их "удивительнымилюдьми"."Не надо их нахваливать, следите зауровнем их заработной платы, за зарплатой следите!", – передает слова Life.ru. Политик пообещала выполнить поручение президента.