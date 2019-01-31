Свадьба Саши Черно и Иосифа Оганесяна состоялась в декабре прошлого года. С тех пор в семье участников Дома-2 стали все чаще случаться конфликты. Видеозапись очередной ссоры появилась несколько часов назад в фанатском аккаунте телепроекта.

Свадьба Саши Черно и ИосифаОганесяна состоялась в декабре прошлого года. С тех пор в семье участников "Дома-2" стали все чаще случаться конфликты. Видеозапись очередной ссорыпоявилась несколько часов назад в фанатском аккаунте телепроекта.Звезда шоу обвинила своего супруга во лжи и пригрозиларазводом. "Как мне с тобой жить после таких слов? Зачем ты мне врешь? Зачем мнеразвод? Меня не устраивает это все!", – заявила Саша Черно. По словам героини "",Иосиф Оганесян совсем не хочет обсуждать с ней совместные планы на будущее и намеренно прикрывается депрессией.Участник проекта предложил жене решить вопрос мирно, но она отвергла его просьбу. "Я говорил тебе вчера, Саша, я люблю тебя, какие бы небыли провокации, мы все их переживем вместе!", – отметил он. Когда Иосиф попытался встать и уйти, Саша схватила его за руку и посадила на место. "Вотопять ты уходишь!", – закричала она.Многие пользователи раскритиковали поведение звезды "" и назвали его непозволительным."Закройте уже ее в конюшне!", "Невыносимая женщина!", "Тошнотворная она", "Какоемерзкое лицо", "Почему она решила, что весь мир должен вокруг нее крутиться?Почему все должно быть так, как она хочет?", "Невыносимо на нее смотреть", "Ейнужно нервы лечить", "Когда она уже закроет свой рот?", "Эта особа отбиваетжелание смотреть проект" – писали возмущенные комментаторы.