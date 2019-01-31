В доме жительницы села Таштып Республики Хакасия начался пожар, когда она находилась у приятельницы. По возвращении женщину охватил ужас: в комнате, где бесчинствовал огонь, должен был находиться 60-летний сын.

Заменил спасателей и скорую помощьВ доме жительницы села Таштып Республики Хакасия начался пожар, когда она находилась у приятельницы. По возвращении женщину охватил ужас: в комнате, где бесчинствовал огонь, должен был находиться 60-летний сын. Когда она уходила, мужчина спал.Пенсионерка сокрушалась, не зная, как его спасти, пока не успокоили соседи. Оказалось, хозяина, потерявшего сознание, вытащил из горящего помещения участковый.Капитан полиции Евгений Кызынгашев первым заметил дым и прибежал на помощь. Сотрудник не только привёл в чувство пострадавшего, но и сам отвёз в больницу, поскольку карета скорой помощи задерживалась.«Биковая дама», или Страхуйтесь от страховкиСложные страховые продукты всё сильнее набирают обороты в нашей стране. Между тем граждане мало информированы о том, что это такое и «с чем их едят». Банковские сотрудники, которые выступают агентами страховщиков, как правило, рассказывают о выгоде предлагаемого договора, умышленно умалчивая о «подводных камнях».На эту уловку попался и наш корреспондент. Журналист попытался разобраться в ситуации и предостеречь читателей от подобной оплошности.Весёлые истории услышать не хотите ли?Может ли быть у юбиляра детское лицо? Конечно. Если речь идёт о юмористическом киножурнале «Ералаш». В этом году спецпроект родом из СССР отмечает 45-летие.Корреспондент «Щита и меча» встретился с художественным руководителем «Ералаша», режиссёром, сценаристом Борисом Грачевским.Эти и другие материалы читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 4, а также на интернет-странице издания.