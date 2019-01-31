В селе Маяк Хабаровского края возник пожар в одноэтажном деревянном доме. В результате трагедии погибли четыре человека - мать и трое детей.

В селе Маяк Хабаровского края возник пожар в одноэтажном деревянном доме. В результате трагедии погибли четыре человека — мать и трое детей.Возгорание произошло ранним утром в четверг, сообщает ТАСС. В момент прибытия на место ЧП пожарных здание горело открытым пламенем. К настоящему времени пожар ликвидирован, проливка и разбор завалов завершены. Ведется следствие.