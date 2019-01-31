35 пар носков с изображением листьев конопли конфискованы по постановлению суда.

В результате проведения рейдовых мероприятий сотрудниками УНК УМВД России по Владимирской области в одном из торговых центров города Владимира пресечена продажа текстильных изделий с рисунком, пропагандирующим наркотические средства. Носки с изображением листьев конопли (растения рода каннабис) продавались в розницу индивидуальным предпринимателем, местной жительницей 1975 г.р. В отношении данной гражданки сотрудниками полиции составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств).Постановлением суда индивидуальному предпринимателю назначено административное наказание в виде приостановления деятельности сроком на трое суток с конфискацией рекламной продукции (носков с изображением листьев конопли в количестве 35 пар).