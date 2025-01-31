47-летнего гражданина одной из стран Средней Азии признали виновным в убийстве, которое произошло в СНТ «Холмы» Александровского района. Злоумышленник забил пожилую москвичку обрезком

47-летнего гражданина одной из стран Средней Азии признали виновным в убийстве, которое произошло в СНТ «Холмы» Александровского района. Злоумышленник забил пожилую москвичку обрезком металлической трубы. Осужденный был давно знаком с жертвой, испытывал к ней неприязнь. В какой-то момент мужчина решил ее убить. Сделать это он запланировал в СНТ «Холмы» Александровского района – раньше он там