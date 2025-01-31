Состоялось первое в 2025 году заседание Законодательного собрания области. Депутаты заслушали доклад Счетной Палаты по результатам работы за прошедший год и приняли несколько важных

Состоялось первое в 2025 году заседание Законодательного собрания области. Депутаты заслушали доклад Счетной Палаты по результатам работы за прошедший год и приняли несколько важных документов. Один из них — внесение изменений в региональный Закон о тишине. Теперь шуметь за пределами установленных «тихих» часов смогут управляющие компании. Но в том случае, если необходимо что-то починить или